Политика⁠,
0

Саммит глав СНГ в Петербурге начнется с экскурсии по Эрмитажу

Саммит глав СНГ в Петербурге начнется с экскурсии по Эрмитажу
Video

Саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге начнется с экскурсии в Эрмитаже. После завершения программы Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Ранее стало известно, что на саммит не приедет президент Азербайджана. Azertag объяснил это плотным графиком Ильхама Алиева. Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к решению азербайджанского лидера. 

Кремль опроверг данные о планах России насчет Украины и Восточной Европы
Политика
Дмитрий Песков

21 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем приняли лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В расширенном формате к заседанию присоединились, в том числе, президент Узбекистана и министр торговли Индонезии. По итогам встречи страны ЕАЭС подписали соглашение о зоне свободной торговли с островным государством. 

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья, Полина Химшиашвили
саммит СНГ Санкт-Петербург Эрмитаж Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
