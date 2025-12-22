Саммит глав СНГ в Петербурге начнется с экскурсии по Эрмитажу

Video

Саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге начнется с экскурсии в Эрмитаже. После завершения программы Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Ранее стало известно, что на саммит не приедет президент Азербайджана. Azertag объяснил это плотным графиком Ильхама Алиева. Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к решению азербайджанского лидера.

21 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем приняли лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В расширенном формате к заседанию присоединились, в том числе, президент Узбекистана и министр торговли Индонезии. По итогам встречи страны ЕАЭС подписали соглашение о зоне свободной торговли с островным государством.