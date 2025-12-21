 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Экономика⁠,
0

Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли

ЕАЭС подписал соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией, снизив пошлины в пять раз для 90% товаров. Это позволит «закрепиться на рынке с растущим потребительским спросом», говорил Слепнев
Фото: BahbahAconk / Shutterstock
Фото: BahbahAconk / Shutterstock

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией, сообщила пресс-служба Кремля.

Документ подписан на встрече Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. Соглашение о свободной торговле позволит диверсифицировать номенклатуру поставок ЕАЭС и «закрепиться на рынке с растущим потребительским спросом», отмечал министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По словам министра, средняя ставка индонезийской пошлины для поставщиков евразийского объединения снизится более чем в пять раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что торговое соглашение ЕАЭС и Индонезии позволит установить режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и 95% взаимного товарооборота. Только российско-индонезийский товарооборот в 2024 году составил $4,3 млрд, говорил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

В Минпромторге раскрыли планы по порогу беспошлинного ввоза в ЕАЭС
Экономика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее страны ЕАЭС согласовали график взаимных обязательств по снижению пошлин на отдельные позиции экспорта и импорта. Часть пошлин будет обнулена сразу после вступления соглашения в силу, часть — поэтапно в течение периода от трех до 15 лет. В перечень подпадающих под обнуление пошлин товаров включены различные виды удобрений, продукция химии и нефтегазохимии, черной и цветной металлургии, лесопереработки, радиоэлектроники.

В проработке также находится преференциальное соглашение с Индией, добавил Путин. По его словам, первый раунд консультаций по тексту соглашения прошел месяц назад и Нью-Дели выразил готовность «активизировать процесс согласования».

Кроме того, на рассмотрение высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза.

В заседании, кроме Путина, приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. К заседанию в расширенном составе присоединились в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ЕАЭС Индонезия соглашение

