Путин назвал СНГ авторитетным региональным объединением

Путин: за 30 лет СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения

За время своего существования Содружество независимых государств (СНГ) обрело статус авторитетного регионального объединения, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря 2025 года.

«За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», — сказа российский лидер. Стенограмма его выступления в Георгиевском зале Эрмитажа опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что благодаря СНГ удалось сохранить и даже существенно нарастить на некоторых направлениях «сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи».

Об успешном сотрудничестве стран — участниц СНГ свидетельствует солидный объем товарооборота друг с другом. За девять месяцев у России он составил почти $90 млрд, сообщил президент.

«Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%», — отметил он.

Содружество Независимых Государств было образовано 8 декабря 1991 года, когда руководители Белоруссии, России и Украины подписали соглашение о ее создании (Беловежские соглашения). Позднее к ним присоединились другие республики. Сегодня в СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Штаб-квартира СНГ расположена в Минске.

Перед началом саммита приехавшие главы государств вместе с Путиным осмотрели экспозицию Эрмитажа. Экскурсию провел генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Video

На опубликованных Кремлем кадрах можно увидеть премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. К осмотру музея также присоединился глава Белоруссии Александр Лукашенко. Приехать в Петербург на неформальный саммит лидеров СНГ не смог президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за «плотного рабочего графика».