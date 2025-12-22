Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна

Video

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Эрмитажу рассказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Александровская колонна стоит под собственным весом и ничем не закреплена. Об этом сообщает «РИА Новости».

«[Александровская колонна] стоит под собственным весом... Никак не закреплена», — пояснил Путин.

Александровскую колонну установили в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 1834 году. Ее спроектировал архитектор Огюст Монферран по указу императора Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном. Александровская колонна выполнена из цельного гранита. Она стоит лишь под действием собственной силы тяжести, у нее нет никаких специальных опор.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который вместе с Путиным проводил экскурсию по музею, добавил, что из-за этой особенности колонны на военных парадах на Дворцовой площади не ходили танки. Он отметил, что сейчас для техники используют резиновые накладки, что позволяет не сотрясать землю.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что после завершения программы у Владимира Путина запланирована встреча с Николом Пашиняном.

22 декабря в Санкт-Петербурге проходит саммит глав стран СНГ. Встреча лидеров началась с экскурсии по Эрмитажу, которую провели Путин и Пиотровский. Помимо Пашиняна в осмотре экспозиции приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

После экскурсии в Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча глав государств — участников СНГ. На саммит не приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев, в администрации это объяснили плотным графиком главы государства.