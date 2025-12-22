Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам стран СНГ. Видео

Video

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран — участниц СНГ выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Эрмитажу. Кадры с осмотром экспозиции одного из крупнейших музеев мира опубликовала пресс-служба Кремля.

В Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

На видео Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ был запечатлен на Октябрьской лестнице, соединяющей нынешние отдел Востока и отделы западноевропейского искусства и истории русской культуры Государственного Эрмитажа. На кадрах видно, что во время экскурсии поочередно говорили то Путин, то директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В экскурсии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

После завершения программы Владимир Путин планировал встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее стало известно, что на саммит СНГ не приедет президент Азербайджана. Azertag объяснил это плотным графиком Ильхама Алиева.