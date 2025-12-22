 Перейти к основному контенту
Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам стран СНГ. Видео

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран — участниц СНГ выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Эрмитажу. Кадры с осмотром экспозиции одного из крупнейших музеев мира опубликовала пресс-служба Кремля.

В Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

На видео Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ был запечатлен на Октябрьской лестнице, соединяющей нынешние отдел Востока и отделы западноевропейского искусства и истории русской культуры Государственного Эрмитажа. На кадрах видно, что во время экскурсии поочередно говорили то Путин, то директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Кремль заявил, что отсутствие Алиева на саммите СНГ не стало неожиданным
Политика
Ильхам Алиев

В экскурсии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

После завершения программы Владимир Путин планировал встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее стало известно, что на саммит СНГ не приедет президент Азербайджана. Azertag объяснил это плотным графиком Ильхама Алиева.

