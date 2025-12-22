Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be My Eyes. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — сообщили агентству.
Be My Eyes — бесплатное мобильное приложение для помощи слепым и слабовидящим людям. Сервис связывает пользователей при помощи видеосвязи со зрячими волонтерами, которые помогают им распознавать объекты и справляться с повседневными ситуациями.
О том, что приложение Be My Eyes стало недоступно, российские пользователи начали сообщать в пятницу, 19 декабря. Представители компании связали проблемы с доступом к приложению с тем, что некоторые их поставщики заблокированы в России.
В начале декабря Роскомнадзор сообщил о блокировке приложения для видео- и аудиозвонков FaceTime, а также мессенджера Snapchat. Свое решение ведомство объяснило тем, что сервисы используются для «организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
