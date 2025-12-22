Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be My Eyes. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — сообщили агентству.

Be My Eyes — бесплатное мобильное приложение для помощи слепым и слабовидящим людям. Сервис связывает пользователей при помощи видеосвязи со зрячими волонтерами, которые помогают им распознавать объекты и справляться с повседневными ситуациями.

О том, что приложение Be My Eyes стало недоступно, российские пользователи начали сообщать в пятницу, 19 декабря. Представители компании связали проблемы с доступом к приложению с тем, что некоторые их поставщики заблокированы в России.

В начале декабря Роскомнадзор сообщил о блокировке приложения для видео- и аудиозвонков FaceTime, а также мессенджера Snapchat. Свое решение ведомство объяснило тем, что сервисы используются для «организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».