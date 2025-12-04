Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России
Роскомнадзор в октябре заблокировал в России мессенджер Snapchat, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что, по данным правоохранительных органов, сервис «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Фрэнком Брауном и Бобби Мерфи. Сервис позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. Мессенджер обрел популярность благодаря фильтрам и маскам, которые придают пользователю тот или иной вид. Кроме того, именно в Snapchat впервые появилась функция «истории».
В 2017 году Snap Inc. провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой компании в $25 млрд. По данным сервиса на 2025 год, его ежемесячная аудитория составляет 943 млн человек.
