Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России

Сервис используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», заявляют в Роскомнадзоре
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор в октябре заблокировал в России мессенджер Snapchat, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что, по данным правоохранительных органов, сервис «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Депутат назвал блокировку WhatsApp в России «вопросом времени»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Фрэнком Брауном и Бобби Мерфи. Сервис позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. Мессенджер обрел популярность благодаря фильтрам и маскам, которые придают пользователю тот или иной вид. Кроме того, именно в Snapchat впервые появилась функция «истории».

В 2017 году Snap Inc. провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой компании в $25 млрд. По данным сервиса на 2025 год, его ежемесячная аудитория составляет 943 млн человек.

