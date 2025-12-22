Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео
Появилось видео с места взрыва автомобиля, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Ролик опубликован в Telegram-канале СК.
Kia Sorento серьезно повреждена. У машины выбиты стекла, а также повреждены колеса, капот, передний бампер, двери и салон. РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее писал, что в автомобиле находился Сарваров. Предполагаемая мощность СВУ, с помощью которого устроили взрыв, составила около 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Позже информацию о том, что в машине был именно Сарваров, подтвердил СК.
Взрыв произошел утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. После детонации СВУ генерал-лейтенант оказался заблокирован в автомобиле. Он скончался позже в больнице от полученных травм.
СК возбудил дело по статьям уголовного кодекса об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Отрабатываются разные версии убийства, включая причастность к нему спецслужб Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину сразу же доложили о доложили гибели Сарварова.
56-летний Сарваров был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Он участвовал в Осетино-Ингушском конфликте, контртеррористической операции в Чечне, а также операции в Сирии.
