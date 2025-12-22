 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генерал Сарваров был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Убитый в Москве генерал-лейтенант Сарваров был внесен в базу «Миротворца»
Фанил Сарваров
Фанил Сарваров (Фото: Минобороны России)

Генерал-лейтенант Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля в Москве, был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Его персональные данные появились на ресурсе 28 мая 2022 года. В карточке указано, что он являлся «российским военным преступником». Кроме этого, указана дата «ликвидации» — 22 декабря 2025 года.

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров
Политика
Фанил Сарваров

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля на юге Москвы утром 22 декабря 2025 года. По данным СК, взрыв произошел под днищем автомобиля (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) и был приведен в действие дистанционно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). По версии следствия, преступление могло быть организовано украинскими спецслужбами. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

Сарваров по состоянию на май 2024 года был начальником Управления оперативной подготовки вооруженных сил. Тогда же указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
генерал убийство «Миротворец»
