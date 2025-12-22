Путину доложили о гибели генерала Сарварова
Российскому президенту Владимиру Путину сразу доложили о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова по линии спецслужб, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По линии спецслужб докладывают моментально», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по «РИА Новости»).
Сарваров погиб при взрыве автомобиля на юге Москвы утром 22 декабря. Следственный комитет завел дело об убийстве. Предварительно, под днищем машины было заложено взрывное устройство.
Материал дополняется
