 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Спасатели потушили возгорания в танкере и на одном из причалов в порту Тамань в поселке Волна Краснодарского края после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Оперативные службы продолжают тушить пожар на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь возгорания сократилась до 1,5 тысяч кв. м.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Персоны
Анастасия Карева
Вениамин Кондратьев фото
Вениамин Кондратьев
политик, губернатор Краснодарского края
1 сентября 1970 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Почему «Инссмарт» закрывает регистрацию Компании, 12:30
В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА Общество, 12:25
Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ Спорт, 12:24
В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов Политика, 12:23
Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США Политика, 12:23
В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год Общество, 12:21
Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб. Общество, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
В Meet Global MICE Congress приняли участие эксперты из 37 стран Отрасли, 12:14
Путину доложили о гибели генерала Сарварова Политика, 12:11
Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения Технологии и медиа, 12:09
FLAMAX стал лауреатом двух крупных конкурсов качества Компании, 12:00
Студента обвинили в теракте за поджог релейного шкафа в Подмосковье Общество, 11:55
Британия заявила об угрозе со стороны подводного подразделения России Политика, 11:54