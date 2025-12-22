В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА
Спасатели потушили возгорания в танкере и на одном из причалов в порту Тамань в поселке Волна Краснодарского края после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Оперативные службы продолжают тушить пожар на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь возгорания сократилась до 1,5 тысяч кв. м.
Материал дополняется.
