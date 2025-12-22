«Аэрофлот» через полгода разрешит посадку на самолет по биометрии

«Аэрофлот» сообщил, когда сесть на самолет можно будет без паспорта

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Во второй половине 2026 года пассажиры «Аэрофлота» смогут проходить предполетные проверки при посадке в самолет по биометрическим данным без предъявления паспорта, сообщили в пресс-службе авикомпании. Там отметили, что услугу запустят после «проработки нормативных регламентов со стороны государственных структур».

В декабре 2025 года авиаперевозчик протестировал соответствующий сервис «Мигом» совместно с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге и Центром биометрических технологий.

«Аэрофлот при участии дочерней ИТ-компании «АФЛТ-Системс» в кратчайшие сроки внедрил комплекс технических доработок на сайте авиаперевозчика и реализовал интеграцию с ЕСИА и Единой биометрической системой (ЕБС)», — говорится в сообщении.

Криптографическую защиту сервиса обеспечивают программные средства «КриптоПро», отметили в пресс-службе.

ЕБС — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.

Как пояснили в «Аэрофлоте», с помощью биометрии можно будет зарегистрироваться на рейс в аэропорту, пройти в «чистую» зону аэропорта и совершать посадку на борт самолета на гейте.

Подключить сервис на сайте авиакомпании можно заблаговременно. У пассажиров будет выбор, как именно пройти на борт — по паспорту или по биометрии, уточнил перевозчик.

В конце сентября Минтранс заявил, что испытания систем посадки пассажиров на авиа- и железнодорожном транспорте по биометрии запланированы в России в ближайшее время. В случае успешных результатов тестирования возможна поэтапная реализация этой технологии на отдельных маршрутах и направлениях.

Позднее «Российские железные дороги» (РЖД) анонсировали запуск тестирования посадки пассажиров по биометрии на реальные поезда в Иваново или Нижний Новгород в начале 2026-го.

Пассажиры смогут оформлять проезд с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).