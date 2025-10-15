Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

За четыре года сервисом оплаты проезда по биометрии в столичном транспорте воспользовались уже более 177 млн раз, сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, городские власти запустили инновационный платежный сервис в 2021 году, и за четыре года его популярность только увеличивается. «За время работы сервис завоевал доверие и стал популярным у москвичей. Нигде в мире он не представлен с таким удобством и масштабом, как в российской столице, — подчеркнул вице-мэр. — Только за последний год число зарегистрированных пользователей выросло в 1,5 раза. Благодаря биометрии москвичам не нужны карты, телефоны и бумажные билеты для прохода — достаточно одного взгляда в камеру на турникете».

На данный момент оплата проезда с помощью биометрии доступна на турникетах метро, Московского центрального кольца (МЦК), регулярных речных маршрутов, аэроэкспресса и некоторых станций Московских центральных диаметров (МЦД). В системе зарегистрированы 600 тыс. пользователей, которые каждый рабочий день совершают более 170 тыс. проходов.

Отметим, что стоимость одной поездки с помощью распознавания лица составляет всего 63 руб., тогда как проезд по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») обойдется пассажирам в 67 руб. Кроме того, с 1 октября до 30 ноября 2025 года действует акция, в рамках которой стоимость одной поездки при оплате по биометрии снижена до 53 руб.