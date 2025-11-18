 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В РЖД заявили о пробах посадки пассажиров по биометрии на реальные поезда

В РЖД начнут тестировать посадку пассажиров по биометрии в начале 2026 года
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Тестирование посадки пассажиров по биометрическим данным РЖД планируют начать в начале 2026 года на поездах в Иваново или Нижний Новгород, объявил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников, сообщает «РИА Новости».

«Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново, возможно, Нижний Новгород…. Это поезда, которые сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения. <...> Это начало следующего года», — сказал он. Колесников пояснил, что решения, связанные с биометрией, на данный момент активно прорабатывают.

Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз
Общество
Фото:пресс-служба Московского метрополитена

В конце сентября Минтранс завил, что испытания систем посадки пассажиров не только в поезд, но и самолет по биометрии запланированы в России в ближайшее время, а в случае хороших результатах возможна поэтапная реализация этой технологии на отдельных маршрутах и направлениях.

Билеты на поезда дальнего следования, согласно постановлению правительства, можно оформить с помощью биометрии с 1 сентября, если перевозчик предоставляет техническую возможность. Пассажиры смогут оформлять проезд с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).

ЕБС — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.

