Глава Одессы сообщил о повреждении критической инфраструктуры в городе

Одесса (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Одессе в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«В течение ночи поврежден объект критической инфраструктуры города», — написал Лысак в телеграм-канале.

Часть одного из районов города осталась без электричества, добавил глава администрации.

Накануне власти Одесской области также сообщили об ударе по инфраструктуре региона. Тогда были повреждены объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге области, на местах возникли пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.