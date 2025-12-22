 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Одессы сообщил о повреждении критической инфраструктуры в городе

Глава Одессы Лысак сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Одессе в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«В течение ночи поврежден объект критической инфраструктуры города», — написал Лысак в телеграм-канале.

Часть одного из районов города осталась без электричества, добавил глава администрации.

Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Накануне власти Одесской области также сообщили об ударе по инфраструктуре региона. Тогда были повреждены объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге области, на местах возникли пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Одесса критическая инфраструктура Украина Военная операция на Украине
