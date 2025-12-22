Глава Одессы сообщил о повреждении критической инфраструктуры в городе
В Одессе в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«В течение ночи поврежден объект критической инфраструктуры города», — написал Лысак в телеграм-канале.
Часть одного из районов города осталась без электричества, добавил глава администрации.
Накануне власти Одесской области также сообщили об ударе по инфраструктуре региона. Тогда были повреждены объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге области, на местах возникли пожары.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear