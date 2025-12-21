Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по энергетической, транспортной и складской инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.
Утром 21 декабря глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повторном ударе по инфраструктуре региона. По его словам, пострадали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге области. На местах возникли пожары.
«Страна» пишет, что под удар попал в том числе стратегически важный мост в Маяках Одесской области, от которого сильно зависят перевозки из портов на Дунае.
Одесская область также подвергалась ударам несколько дней назад. В Одессе возникли проблемы с водо-, тепло- и энергоснабжением. Электричество пропало более чем на трое суток, власти объявили режим ЧС государственного уровня.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear