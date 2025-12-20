 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Город Николаев на юге Украины остался без электроэнергии, сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич.

Градоначальник отметил, что медицинские учреждения работают в штатном режиме, на маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км. Автобусы и маршрутные такси продолжают работу.

На момент публикации в городе действует воздушная тревога. В ночь на 20 декабря Сенкевич сообщал о взрывах в городе.

В Николаеве прогремел взрыв
Политика

Минувшей ночью перебои с электроснабжением также зафиксировали в Херсоне. Херсонская область в 2022 году вошла в состав России по итогам референдума. Херсон остается под контролем Киева.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, свет также пропал в Николаевском и Вознесенском районах Николаевской области. Перед этим «Страна» писала о взрывах в городе.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина Николаев электроэнергия повреждения

Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения Политика, 15:38
