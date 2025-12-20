Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения

Фото: dsns_telegram / Telegram

Город Николаев на юге Украины остался без электроэнергии, сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич.

Градоначальник отметил, что медицинские учреждения работают в штатном режиме, на маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км. Автобусы и маршрутные такси продолжают работу.

На момент публикации в городе действует воздушная тревога. В ночь на 20 декабря Сенкевич сообщал о взрывах в городе.

Минувшей ночью перебои с электроснабжением также зафиксировали в Херсоне. Херсонская область в 2022 году вошла в состав России по итогам референдума. Херсон остается под контролем Киева.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, свет также пропал в Николаевском и Вознесенском районах Николаевской области. Перед этим «Страна» писала о взрывах в городе.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.