В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории НПЗ

Фото: Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press

В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории НПЗ, загорелись технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 кв. м, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар потушили, никто не пострадал.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко позднее сообщил, что ночью в результате атаки дрона в Славянском районе пострадали два человека, их госпитализировали и готовятся перевести в краевую больницу.

Фрагменты беспилотников также упали в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный, повреждены как минимум 5 частных домов. Обломки дронов также упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский, повреждения получили частные дома. Еще по девяти адресам в Красноармейском районе обнаружили обломки дронов.

Работу из-за отключения воды, электричества и тепла остановили 21 детский сад и три школы. По «ступенчатому расписанию» работают пять школ.

В Славянском электротехнологическом техникуме также пропали водоснабжение и отопление. Подачу электричества уже восстановили, решается вопрос о питании студентов, проживающих в общежитии.

По данным Минобороны, в ночь на 17 декабря над Краснодарским краем был сбит 31 дрон.

Материал дополняется