 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории НПЗ

Фото: Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press

В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории НПЗ, загорелись технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 кв. м, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар потушили, никто не пострадал.

В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе
Политика
Андрей Бочаров

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко позднее сообщил, что ночью в результате атаки дрона в Славянском районе пострадали два человека, их госпитализировали и готовятся перевести в краевую больницу.

Фрагменты беспилотников также упали в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный, повреждены как минимум 5 частных домов. Обломки дронов также упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский, повреждения получили частные дома. Еще по девяти адресам в Красноармейском районе обнаружили обломки дронов.

Работу из-за отключения воды, электричества и тепла остановили 21 детский сад и три школы. По «ступенчатому расписанию» работают пять школ.

В Славянском электротехнологическом техникуме также пропали водоснабжение и отопление. Подачу электричества уже восстановили, решается вопрос о питании студентов, проживающих в общежитии.

По данным Минобороны, в ночь на 17 декабря над Краснодарским краем был сбит 31 дрон.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Краснодарский край атака дронов

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 10:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 10:07
Глава Союза конькобежцев заявил о скором триумфальном возвращении россиян Спорт, 10:34
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Для роста бизнесу нужно не единогласие, а конфликт. Только управляемыйПодписка на РБК, 10:28
«АвтоВАЗ» назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta Общество, 10:27
Эти двигатели массово выходят из строя. В каких машинах они установлены Авто, 10:25
Один из величайших боксеров в истории завершил карьеру Спорт, 10:25
Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму Политика, 10:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент России Владимир Путин поздравил с открытием НЦ «Россия» в Югре Отрасли, 10:18
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:13
Компания зятя Трампа отказалась от участия в поглощении Warner Bros. Бизнес, 10:12
«Сколько нужно работать и отдыхать?» Отвечают Безос, Гейтс, Брэнсон и Кук Образование, 10:06
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения Общество, 10:01
Структура ВЭБа инвестировала в фонд «Сайберус» Юрия Максимова Технологии и медиа, 10:01