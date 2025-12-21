 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:30 мск уничтожили над Россией 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря — 23 аппарата. Еще шесть беспилотников перехватили над Крымом, по три — над акваторией Азовского моря и Белгородской областью.

В центре Киева запустили дрон с российским флагом
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Незадолго до этого обломки дронов повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате начался пожар площадью 100 кв. Никто не пострадал.

Ранее Минобороны отчиталось о трех беспилотниках, сбитых над Россией в ночь на 21 декабря. Два дрона уничтожили в Волгоградской области, еще один — в Ростовской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны беспилотники БПЛА дроны
Материалы по теме
В Курском районе восстановили нарушенное из-за дрона энергоснабжение
Политика
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Экс-глава Высшего арбитражного суда заявил об изменении «природы денег»Подписка на РБК, 00:00
Что изменение ФНС списка стран для автообмена значит для россиянПодписка на РБК, 00:00
Уиткофф назвал три приоритетных момента в мирном урегулировании Политика, 21 дек, 23:57
Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца Политика, 21 дек, 23:48
Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА Политика, 21 дек, 23:46
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 21 дек, 23:30
Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Краснодарского края Политика, 21 дек, 23:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Зеленский анонсировал кадровые изменения в областных администрациях Политика, 21 дек, 23:19
«Барселона» завершила 2025 год на первом месте в чемпионате Испании Спорт, 21 дек, 23:02
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами Политика, 21 дек, 22:59
Борцы устроили массовую потасовку на соревнованиях в Крыму Спорт, 21 дек, 22:37
Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск ЕС на Украину Политика, 21 дек, 22:36
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами Политика, 21 дек, 22:34
Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы Политика, 21 дек, 22:26