Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:30 мск уничтожили над Россией 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря — 23 аппарата. Еще шесть беспилотников перехватили над Крымом, по три — над акваторией Азовского моря и Белгородской областью.
Незадолго до этого обломки дронов повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате начался пожар площадью 100 кв. Никто не пострадал.
Ранее Минобороны отчиталось о трех беспилотниках, сбитых над Россией в ночь на 21 декабря. Два дрона уничтожили в Волгоградской области, еще один — в Ростовской.
