Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.

«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Путину «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов» на посту президента. Он также выразил уверенность, что «заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами послужат «надежным ориентиром для будущих поколений граждан».

Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Политика

Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года.

С праздником президента России также поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В начале сентября пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. По его словам, в этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В этом году у него запланировано совещание с членами Совета безопасности.

Александр Лукашенко Владимир Путин поздравление день рождения Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
