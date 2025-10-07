Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.
«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Путину «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов» на посту президента. Он также выразил уверенность, что «заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами послужат «надежным ориентиром для будущих поколений граждан».
Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года.
С праздником президента России также поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В начале сентября пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. По его словам, в этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В этом году у него запланировано совещание с членами Совета безопасности.
