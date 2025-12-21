 Перейти к основному контенту
Политика
0

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко примет участие в саммите лидеров стран СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также он должен встретиться с Путиным
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Канал показал фото борта №1, на котором путешествует Лукашенко, стоящего на взлетной полосе в аэропорту Пулково.

В Петербурге 22 декабря пройдет неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых государств (СНГ). Также 21–22 декабря в городе состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге
Политика

Президент России Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях и проведет двусторонние встречи с лидерами некоторых стран. Как отмечает «Пул Первого», у него запланированы переговоры и с Лукашенко.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко Белоруссия Санкт-Петербург саммит СНГ ЕАЭС
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

