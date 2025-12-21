Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.
Канал показал фото борта №1, на котором путешествует Лукашенко, стоящего на взлетной полосе в аэропорту Пулково.
В Петербурге 22 декабря пройдет неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых государств (СНГ). Также 21–22 декабря в городе состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Президент России Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях и проведет двусторонние встречи с лидерами некоторых стран. Как отмечает «Пул Первого», у него запланированы переговоры и с Лукашенко.
