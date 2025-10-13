 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения

Лукашенко лично подарит Путину на день рождения картину с пейзажами Валаама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать российскому коллеге Владимиру Путину подарок на его день рождения — картину с пейзажами Валаама, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Президенту России наш Президент, они об этом договорились, свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать это. Такая достаточно масштабная и очень красивая картина написана по специальному заказу <...>. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала Эйсмонт.

Песков рассказал, как празднует день рождения Путин
Политика
Владимир Путин

У Путина был день рождения 7 октября, Лукашенко поздравил российского коллегу, выразив уверенность, что «заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами послужат «надежным ориентиром для будущих поколений граждан».

Лидеры двух стран виделись на саммите глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 10 октября в Душанбе. До этого Лукашенко приезжал в Москву в конце сентября и встречался с Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин рассказал, что получил от военных на свой день рождения
Политика
Британский премьер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения
Политика
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине Общество, 00:49
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения Политика, 00:45
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен» Политика, 00:25
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 00:07
Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом Общество, 00:00
«Сбер» запустил возврат похищенных денег без силовиков и судовПодписка на РБК, 00:00
«Страна» сообщила о проверках поездов на Украине на предмет минирования Политика, 12 окт, 23:59
В Техасе разбился самолет Общество, 12 окт, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 12 окт, 23:24
Макрон утвердил состав нового правительства Франции Политика, 12 окт, 23:15