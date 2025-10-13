Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать российскому коллеге Владимиру Путину подарок на его день рождения — картину с пейзажами Валаама, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
«Президенту России наш Президент, они об этом договорились, свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать это. Такая достаточно масштабная и очень красивая картина написана по специальному заказу <...>. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — рассказала Эйсмонт.
У Путина был день рождения 7 октября, Лукашенко поздравил российского коллегу, выразив уверенность, что «заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами послужат «надежным ориентиром для будущих поколений граждан».
Лидеры двух стран виделись на саммите глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 10 октября в Душанбе. До этого Лукашенко приезжал в Москву в конце сентября и встречался с Путиным.
