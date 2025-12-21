 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Google и Apple посоветовали сотрудникам с визами не покидать США

BI: Google и Apple посоветовали сотрудникам с визами не покидать США

Американские компании Google и Apple посоветовали некоторым сотрудникам, находящимся в США по визам H-1B и других типов не покидать пределы страны в связи с задержками в работе консульств. Об этом сообщает Business Insider.

Юридические консультанты обеих компаний отправили письма сотрудникам, которым требуется штамп визы для возвращения в США, с предупреждением не покидать страну, так как процесс получения визы занимает больше времени, чем обычно, согласно копиям меморандумов, с которыми ознакомился Business Insider.

В одном из посланий, которые направили сотрудникам Google, говорится, что «в некоторых посольствах и консульствах США наблюдаются значительные задержки с назначением визовых интервью, в настоящее время сообщается о сроках до 12 месяцев». В документе рекомендовано избегать международных поездок, так как сотрудники «рискуют оказаться за пределами США на длительный срок».

Аналогичное предупреждение получили некоторые сотрудники Apple, пишет BI.

США ужесточили выдачу виз для россиян и всего мира
Общество
Астана

Новые требования проверки соцсетей и усиленный визовый контроль вызывают у американских консульств по всему миру длительные задержки. Требование проверки соцсетей касается работников по визам H-1B и их иждивенцев, а также студентов и участников программ обмена.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США начали ужесточать визовую политику. Администрация разрабатывает порядок обязательного предоставления истории аккаунтов в соцсетях за последние пять лет для всех иностранных туристов, в том числе тех, кому не нужна виза для въезда.

После стрельбы в Брауновском университете 14 декабря, в результате которой погибли два человека и пострадали около 20, Вашингтон решил приостановить программу розыгрыша грин-карт в лотерее. Устроивший стрельбу Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 году, пояснила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Софья Полковникова
Apple Google визы

