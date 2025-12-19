 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Фото: kurgenc / fotodom / Shutterstock
Фото: kurgenc / fotodom / Shutterstock

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США. — РБК) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она на своей странцие в соцсети X.

Стрелок из университета Брауна Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 году и получил грин-карту, уточнила Ноэм.

Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Политика
Фото:Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

В том же году Трамп во время своего первого президентского срока добивался отмены этой программы после теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана.

Теракт на Манхэттене в результате которого погибли восемь человек, произошел 31 октября. Тогда водитель пикапа выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус. Полиция признала случившееся терактом и подтвердила принадлежность атаковавшего к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической группировке). Исполнителем теракта был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:35
Налоговая начала ликвидацию российской «внучки» Oracle Технологии и медиа, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом Политика, 08:30
«Вечный стартап»: почему команды месяцами не могут доработать продуктПодписка на РБК, 08:25
За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона Политика, 08:21
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт Политика, 08:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая Технологии и медиа, 08:06
Как продать на Wildberries больше в 8 раз: «тот самый» триггер в карточкеПодписка на РБК, 08:02
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Синоптики спрогнозировали ясную погоду в Москве Общество, 07:59
Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов Политика, 07:46
Росфинмониторинг не будет блокировать счета при запросе платежей у НСПК Инвестиции, 07:30
Чему учит ралли в золоте 1970-х и продолжит ли металл дорожать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30