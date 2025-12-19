США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Фото: kurgenc / fotodom / Shutterstock

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США. — РБК) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она на своей странцие в соцсети X.

Стрелок из университета Брауна Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 году и получил грин-карту, уточнила Ноэм.

В том же году Трамп во время своего первого президентского срока добивался отмены этой программы после теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана.

Теракт на Манхэттене в результате которого погибли восемь человек, произошел 31 октября. Тогда водитель пикапа выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус. Полиция признала случившееся терактом и подтвердила принадлежность атаковавшего к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической группировке). Исполнителем теракта был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

