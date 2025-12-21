Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»

Выступление народной артистки России Ларисы Долиной в Туле, назначенное на 4 января, отменили в связи с возросшим волнением вокруг певицы. Об этом сообщил «РИА Новости» директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

«Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сказал он.

По данным агентства, организаторы не смогли продать 344 билета из 724, продажи закрыли.

Билеты на другие концерты артистки, которые пройдут в конце декабря, в марте и другие месяцы 2026 года в разных городах России, можно купить, согласно «Яндекс.Афише» и Kassir.ru. Как убедился корреспондент РБК, на данный момент бронирований практически нет.

Прошлым летом Долина продала свою квартиру в Хамовниках, позже заявив, что действовала по указанию мошенников, которые обещали, что сделка будет фиктивной. Однако новые владельцы потребовали, чтобы артистка покинула жилье. Долина обратилась в суд. Хамовнический суд Москвы признал право собственности за ней. Также Долину не обязали вернуть покупательнице Полине Лурье деньги за квартиру.

Второй кассационный суд счел решение законным. Однако Верховный суд 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и постановил признать Лурье собственницей квартир.

Процесс стал одним из самых обсуждаемых — в день, когда Верховный суд опубликовал полный текст постановления, 18 декабря, по ссылке перешли 2 млн человек и сайт ВС перестал работать.