Омбудсмен рассказала о состоянии раненного при взрыве в Химках мальчика
Врачи прооперировали мальчика, пострадавшего при взрыве в подмосковном городе Химки, его состояние стабильное. Об этом сообщает детский омбудсмен по региону Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.
«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное», — говорится в сообщении.
Мать мальчика находится с сыном в больнице, Мишонова поддерживает с ней связь.
Взрыв произошел вечером 20 декабря в микрорайоне Сходня, погиб 12-летний мальчик, еще один подросток и 51-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы.
По данным полиции, причиной взрыва стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear