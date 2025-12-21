Омбудсмен рассказала о состоянии раненного при взрыве в Химках мальчика

Врачи прооперировали мальчика, пострадавшего при взрыве в подмосковном городе Химки, его состояние стабильное. Об этом сообщает детский омбудсмен по региону Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Мать мальчика находится с сыном в больнице, Мишонова поддерживает с ней связь.

Взрыв произошел вечером 20 декабря в микрорайоне Сходня, погиб 12-летний мальчик, еще один подросток и 51-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы.

По данным полиции, причиной взрыва стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса).