МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Причиной смерти 12-летнего мальчика в подмосковной Сходне могло стать неосторожное обращение с взрывоопасным предметом, сообщило главное управление МВД по Московской области.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за взрыва госпитализировали еще двоих человек — одного подростка и 51-летнюю женщину, уточнила пресс-служба Следственного комитета. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Происшествие случилось во дворе одного из домов в Банном переулке.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса)