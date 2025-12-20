МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне
Причиной смерти 12-летнего мальчика в подмосковной Сходне могло стать неосторожное обращение с взрывоопасным предметом, сообщило главное управление МВД по Московской области.
«По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за взрыва госпитализировали еще двоих человек — одного подростка и 51-летнюю женщину, уточнила пресс-служба Следственного комитета. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.
Происшествие случилось во дворе одного из домов в Банном переулке.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса)
