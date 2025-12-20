Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток
Причиной взрыва в подмосковном городе Химки, в результате которого погиб подросток, стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции по Московской области в телеграм-канале.
«По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел вечером 20 декабря во дворе одного из домов в микрорайоне Сходня. Как сообщала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, один подросток погиб, ранены еще один подросток и проходившая мимо женщина. Погибшему было 12 лет, пострадавшей женщине — 51 год.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса)
