Общество
0

Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток

МВД: причина взрыва в Химках — неосторожное обращение с взрывоопасным предметом

Причиной взрыва в подмосковном городе Химки, в результате которого погиб подросток, стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции по Московской области в телеграм-канале.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — говорится в сообщении.

В подмосковной Сходне подросток подорвался на взрывном устройстве
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Взрыв произошел вечером 20 декабря во дворе одного из домов в микрорайоне Сходня. Как сообщала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, один подросток погиб, ранены еще один подросток и проходившая мимо женщина. Погибшему было 12 лет, пострадавшей женщине — 51 год.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса)

Теги
Софья Полковникова
Химки взрыв подросток

