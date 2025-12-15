В Севастополе 20 товариществ остались без света при порыве электролинии

Жители 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН) в Севастополе остались без света в результате порыва воздушной линии электропередачи. Об этом сообщает глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Отключение электроэнергии произошло в районе мыса Фиолент на западе Севастополя вечером 14 декабря. Среди обесточенных СНТ и ТСН Развожаев упомянул СНТ «Мост», СНТ «Ромашка» и других.

Изначально Развожаев назвал ориентировочный срок завершения восстановительных работ — ближе к полуночи, подчеркнув, что трансформаторную подстанцию № 1 на 5-й линии временно запитали от дизельного генератора мощностью 1 МВт.

В 00:10 Развожаев сообщил о запуске еще двух дизель-генераторных установок, которые питают семь СНТ, и о необходимых 15 минутах на полную починку на месте порыва.

В начале 2025 года жители Балаклавского района, в котором расположен мыс Фиолент, пожаловались в Следственный комитет, заявив, что с начала января в районе «из-за износа электросетевого оборудования происходят регулярные аварии, в связи с чем подача энергоресурса в дома прекращается на длительное время». Глава СК Александр Бастрыкин в феврале поставил вопрос на контроль.

Развожаев теперь напомнил, что регион дополнительно закупил дизель‑генераторы на 10 МВт, чтобы разгрузить электрические сети «в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии».

Он также подчеркнул, что «вопрос передан на федеральный уровень».