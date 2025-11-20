Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света после удара ВСУ

Фото: Hinshtein / Telegram

В результате ночных ударов ВСУ по электроподстанциям в приграничных районах Курской области без электроснабжения остались более 16 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Отключения затронули Глушковский, Рыльский и Кореневский районы. В Рыльске уже организовано подключение к резервным источникам питания.

«Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки», — написал губернатор.

Ранее, в среду 19 ноября, Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции в городе Рыльске на западе Курской области. Как сообщал губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, атакованный объект расположен в микрорайоне Боровское. В результате удара было частично нарушено электроснабжение микрорайона, а также вышла из строя одна из котельных.