Политика⁠,
0

Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией

Трамп: у США есть лишь один ледокол, в то время как у России их 48

США имеют всего один ледокол, тогда как Россия — 48, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по случаю Дня благодарения, трансляцию вел Белый дом.

«У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — сказал президент.

В США остался один действующий ледокол — тяжелый Polar Star. На втором ледоколе, Polar Sea, в 2010 году произошел сбой двигателя, с тех пор он не используется.

Он добавил, что США заказали ледоколы, и сейчас их строится 11 по заказу страны.

Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам
Политика
Александр Стубб и Дональд Трамп (слева направо)

В октябре Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что США планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Президент США также отметил, что Финляндия создает «лучшие ледоколы в мире», добавив, что страна является «практически монополистом» в сфере их постройки.

Стубб, в свою очередь, уточнил, что первый финский ледокол будет передан Соединенным Штатам в 2028 году.

В августе Reuters писал об обсуждении в США сделки по ледоколам с Россией. Обсуждение началось в преддверии российско-американских переговоров в Анкоридже. По данным агентства, американские чиновники рассматривали возможность привлечения российских атомных ледоколов для поддержки проектов по добыче газа и сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.

Егор Алимов
Дональд Трамп США Россия ледокол
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
