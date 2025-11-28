Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией
США имеют всего один ледокол, тогда как Россия — 48, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по случаю Дня благодарения, трансляцию вел Белый дом.
«У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — сказал президент.
В США остался один действующий ледокол — тяжелый Polar Star. На втором ледоколе, Polar Sea, в 2010 году произошел сбой двигателя, с тех пор он не используется.
Он добавил, что США заказали ледоколы, и сейчас их строится 11 по заказу страны.
В октябре Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что США планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Президент США также отметил, что Финляндия создает «лучшие ледоколы в мире», добавив, что страна является «практически монополистом» в сфере их постройки.
Стубб, в свою очередь, уточнил, что первый финский ледокол будет передан Соединенным Штатам в 2028 году.
В августе Reuters писал об обсуждении в США сделки по ледоколам с Россией. Обсуждение началось в преддверии российско-американских переговоров в Анкоридже. По данным агентства, американские чиновники рассматривали возможность привлечения российских атомных ледоколов для поддержки проектов по добыче газа и сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.
