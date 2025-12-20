 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов

The Guardian: погранслужба США оказывает давление на детей-нелегалов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Детям, прибывающим в США без сопровождения в качестве нелегальных иммигрантов вручают документ, в котором содержатся предупреждения, призванные принудить ребенка вернуться в страну происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Документ, называемый «советом», вручают или читают детям в течение первых нескольких дней после их въезда в США, пока они находятся под стражей таможенной и пограничной службы, прежде чем они смогут увидеться с родственниками в США.

«Если вы решите обратиться к иммиграционному судье или выразите опасение по поводу возвращения в свою страну, вы можете ожидать следующего: вас поместят под стражу правительства США на длительный период времени», — приводит The Guardian содержание документа.

В нем также сказано, что в случае, если у спонсора ребенка нет законного статуса, его могут привлечь к ответственности за «содействие незаконному въезду», арестовать и депортировать. По данным газеты, в документе говорится, что если ребенку исполнится 18 лет, пока он будет находиться под государственной опекой, «его передадут в иммиграционную и таможенную службу для высылки…».

Представитель таможенно-пограничной службы США заявил The Guardian, что многих несовершеннолетних к границе доставляют контрабандисты, планирующие эксплуатировать детей, поэтому предоставление консультационного документа гарантирует, что несовершеннолетние «понимают свои права и возможности».

«Для многих, кто стал жертвой торговли людьми или принуждения, возвращение домой к семье является самым безопасным путем», — сказал он.

Издание со ссылкой на письмо комиссара службы Родни Скотта написало, что нововведения начали действовать в 2025 году. Сенатор-демократ Рон Уайден из Орегона заявил газете, что новая политика «использует уязвимости детей» для их высылки до того, как они смогут получить необходимую защиту.

После вступления в должность в 2025 году президент США Дональд Трамп начал ужесточать миграционную политику. В конце октября он утвердил резкое сокращение квоты на прием беженцев — с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек, расширил практики депортации нелегальных мигрантов, а также ввел запрет на въезд в США для граждан 12 стран.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Александра Озерова
США депортация Дети мигранты нелегальный иммигрант

