Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В Конгрессе призвали к депортации «дикарей» после стрельбы у Белого дома

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Anna Moneymaker /Getty Images
Фото: Win McNamee /Getty Images
Член Палаты представителей Конгресса США Брэндон Гилл (республиканец от штата Техас) на фоне нападения гражданина Афганистана на двух военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне призвал начать массовые депортации.

«Подозреваемый является «гражданином Афганистана». Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается наша цивилизация», — написал Гилл в соцсети X.

В публикации конгрессмен также разместил скриншот заголовка NBC News, в котором говорится, что правоохранительные органы США официально подтвердили телеканалу, что напавший на нацгвардейцев является гражданином Афганистана.

Место стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Фото
Общество

Стрельба в центре Вашингтона, в одном квартале от Белого дома, произошла вечером в среду, 26 ноября. Полиция задержала одного подозреваемого, мотивы стрельбы пока неизвестны. Двое служащих Национальной гвардии США получили ранения и были госпитализированы, впоследствии глава штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил об их смерти. Позже губернатор заявил, что получает «противоречивые данные» об их состоянии.

Президент США Дональд Трамп во время инцидента находился во Флориде. Он пообещал, что напавший на нацгвардейцев «заплатит очень высокую цену» и назвал стрелявшего «животным».

Источники CNN, ABC News и CBS News в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, получивший убежище в США при администрации предшественника президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

Американский лидер призвал проверить всех въехавших в США из Афганистана при Байдене и назвал произошедшее «актом зла, ненависти и террора». Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в связи с инцидентом в Вашингтон направят 500 нацгвардейцев. На фоне стрельбы временно приостанавливал работу аэропорт имени Рональда Рейгана в американской столице.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
депортация США Конгресс США Нацгвардия США Афганистан
