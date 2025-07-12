В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Николаеве на Украине, сообщают «Суспiльне» и «Страна.ua».

Кроме этого, по их данным, взрыв прозвучал в Черкассах и окраинах города, а также в Кропивницком Кировоградской области.

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Тогда воздушную тревогу объявили в 20:10 мск, сообщения о взрывах поступили через 13 минут.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.