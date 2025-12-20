В Херсоне начались перебои с электроснабжением

В Херсоне зафиксировали перебои с электричеством. Об этом сообщил глава подконтрольной украине администрации города Ярослав Шанько.

«В Херсоне перебои с электроснабжением», — написал Шанько в своем телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты приступили к выяснению причины исчезновения электричества.

Херсонская область в 2022 году вошла в состав России по итогам референдума. Херсон остается под контролем Киева.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, свет также пропал в Николаевском и Вознесенском районах Николаевской области после атаки БПЛА. До этого издание «Страна» писало, что в Николаеве прогремели взрывы.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.