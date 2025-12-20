 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

МИД Польши поздравил Орбана «орденом Ленина»

Сюжет
Война санкций
Фото: sikorskiradek / X
Фото: sikorskiradek / X

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поздравил» венгерского премьера Виктора Орбана изображением ордена Ленина. Так он отреагировал в X на публикацию Орбана о результатах саммита Евросоюза, на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине.

«Поздравляю», — написал Сикорский и прикрепил изображение высшей награды СССР.

Вместо использования активов России страны Евросоюза решили выделить €90 млрд из общего бюджета. «Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские ресурсы», — написал венгерский премьер.

Орбан назвал «мертвой» идею об использовании российских активов
Политика
Виктор Орбан

Лидеры стран ЕС 19 декабря согласовали финансирование Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Все санкции против России продлены на шесть месяцев.

Москва предупреждала, что любые действия с ее зарубежными активами сочтет «грабежом» и может принять ответные меры, «Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей. А в чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать репарационный кредит под залог наших активов», — сказал президент Владимир Путин во время прямой линии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Радослав Сикорский Виктор Орбан российские активы Польша Венгрия Евросоюз
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины
Политика
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика
Де Вевера похвалили в Бельгии после отказа ЕС использовать активы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне Политика, 14:08
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года Экономика, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 13:54
РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией Спорт, 13:48
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку Экономика, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 13:35
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 13:30
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 13:29
Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство Спорт, 13:25