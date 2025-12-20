МИД Польши поздравил Орбана «орденом Ленина»

Фото: sikorskiradek / X

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поздравил» венгерского премьера Виктора Орбана изображением ордена Ленина. Так он отреагировал в X на публикацию Орбана о результатах саммита Евросоюза, на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине.

«Поздравляю», — написал Сикорский и прикрепил изображение высшей награды СССР.

Вместо использования активов России страны Евросоюза решили выделить €90 млрд из общего бюджета. «Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские ресурсы», — написал венгерский премьер.

Лидеры стран ЕС 19 декабря согласовали финансирование Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Все санкции против России продлены на шесть месяцев.

Москва предупреждала, что любые действия с ее зарубежными активами сочтет «грабежом» и может принять ответные меры, «Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей. А в чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать репарационный кредит под залог наших активов», — сказал президент Владимир Путин во время прямой линии.