Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией

Фото: Максим Антипин / ТАСС

Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией является технологически реализуемой и может принести выгоду как США, так и России, заявил в интервью «РИА Новости» экс-консультант американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные. <...> Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять», — заявил Пападопулос.

По его словам, проект не потребует чрезмерных инвестиций и способен дать импульс развитию экономических и гуманитарных связей между странами, включая торговлю, инвестиции и энергетику, а в перспективе — и сотрудничество в сфере безопасности.

О начале обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской через Берингов пролив спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в октябре. Он предположил, что тоннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость составит менее $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп назвал инициативу интересной и отметил, что хотел бы ее обдумать. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил Трампу, что не поддерживает идею реализации подобного проекта.