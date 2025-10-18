 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев сообщил о начале обсуждений тоннеля между Россией и Аляской

Дмитриев: обсуждения тоннеля, соединяющего Россию и США, начались
Сюжет
Переговоры России и США

Обсуждения строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Обсуждение тоннеля [между Россией и США| начинается», — написал он в X.

Президент США Дональд Трамп назвал эту идею интересной и добавил, что хотел бы «над этим подумать». Украинский президент Владимир Зеленский сказал Трампу, что ему не понравилась идея тоннеля из России на Аляску.

Дмитриев заявил, что новый саммит России и США пройдет скоро
Политика
Кирилл Дмитриев

С предложением построить тоннель между Россией и Аляской Дмитриев выступил 16 октября. В X он написал, обращаясь к бизнесмену Илону Маску: «Представьте, что туннель «Путин — Трамп» соединяет Россию и США. <...> Давайте строить будущее вместе!»

Он уточнил, что его можно построить менее чем за восемь лет, а стоимость может составить менее $8 млрд.

Полина Минаева
Кирилл Дмитриев тоннель Аляска Россия
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
