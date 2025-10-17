Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил построить туннель на Аляску, носящий имя президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он поделился этой идеей в соцсети x.

«Представьте, что туннель «Путин-Трамп» соединяет Россию и США <...> Давайте строить будущее вместе!», — написал Дмитриев и отметил в публикации аккаунт американского бизнесмена Илона Маска.

Он уточнил, что туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, беседа длилась около двух с половиной часов и была посвящена вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

Собеседники договорились о проведении российско-американской встречи на высоком уровне, по итогам которой запланировали саммит глав государств в Будапеште. По словам Трампа, эта встреча необходима, «чтобы понять, можно ли положить конец бесславной войне между Россией и Украиной».

Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.