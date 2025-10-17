 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил построить туннель на Аляску, носящий имя президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он поделился этой идеей в соцсети x.

«Представьте, что туннель «Путин-Трамп» соединяет Россию и США <...> Давайте строить будущее вместе!», — написал Дмитриев и отметил в публикации аккаунт американского бизнесмена Илона Маска.

Он уточнил, что туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет.

Трамп раскрыл, как скоро планирует встретиться с Путиным
Политика

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, беседа длилась около двух с половиной часов и была посвящена вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

Собеседники договорились о проведении российско-американской встречи на высоком уровне, по итогам которой запланировали саммит глав государств в Будапеште. По словам Трампа, эта встреча необходима, «чтобы понять, можно ли положить конец бесславной войне между Россией и Украиной».

Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте РБК в Telegram.

Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Путин Кирилл Дмитриев туннель США Аляска
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
