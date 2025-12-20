 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161

Количество погибших при ноябрьском пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 161 человек, сообщает газета South China Morning Post.

По состоянию на 10 декабря число погибших составляло 160 человек, сотрудники правоохранительных органов предупреждали о возможном изменении количества жертв после проведения теста ДНК.

«В ходе судебно-медицинских экспертиз было обнаружено ДНК еще одного человека в останках, опознанных теперь как принадлежащие супружеской паре.
Это означает, что число погибших возросло до 161», — заявил комиссар полиции Джо Чоу Ят-мин.

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161
Video

Комиссар не исключил возможности увеличения жертв пожара после получения результатов тестов ДНК. Ранее полиция обратилась примерно к ста жителям квартала Wang Fuk с просьбой предоставить образцы ДНК для идентификации жертв.

В Гонконге арестовали блогера за критику властей после пожара в высотках
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Пожар произошел 26 ноября в одном из высотных зданий жилого комплекса, где проживали около 4,8 тыс. человек. В короткие сроки пламя распространилось на семь из восьми башен, окончательно ликвидировать пожар удалось лишь 28 ноября.

В ходе осмотра места происшествия были выявлены защитные сетки ненадлежащего качества с нарушенными огнезащитными характеристиками. По данным властей, семь из 20 отобранных образцов не соответствовали установленным требованиям по огнестойкости.

По делу о пожаре полиция задержала 13 человек, включая 12 мужчин и одну женщину. Среди арестованных — генеральный подрядчик, инженер-консультант, а также представители субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов. Подозреваемым вменяется непредумышленное убийство.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Гонконг пожар жилой комплекс погибшие

