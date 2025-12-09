 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Гонконге арестовали блогера за критику властей после пожара в высотках

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Суд в Гонконге заключил под стражу политического блогера и активиста Вонг Он-иня (настоящее имя Вонг Квок-нгон) за комментарии о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, унесшем жизни по меньшей мере 159 человек в конце ноября, пишет South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, блогер стал первым в Китае человеком, кого привлекли к уголовной ответственности за критику действий властей во время недавней трагедии.

Из обвинительного заключения следует, что в период с 3 января по 6 декабря 2025 года 71-летний Он-инь разместил в YouTube сотни видеороликов с целью разжечь ненависть к центральным и местным властям. Некоторые из видео были посвящены смертоносному пожару в высотках Wang Fuk Court. В них автор обвинил китайское правительство в недостаточных усилиях для спасения людей и ликвидации последствий трагедии.

Следователям предстоит осмотреть 15 цифровых устройств, изъятых у фигуранта, и изучить более 2400 видеороликов из его соцсетей.

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Политика
Фото:Tyrone Siu / Reuters

3 декабря с блогером встретились представители полиции национальной безопасности. Детали встречи мужчина разгласил в своих соцсетях, чем, как считают силовики, воспрепятствовал расследованию преступлений, связанных с нацбезопасностью. Это стало еще одним обвинением, предъявленным комментатору в суде, добавляет SCMP.

Пожар в одном из высотных зданий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, где проживают 4 тыс. человек, вспыхнул 26 ноября. Через несколько часов возгоранию присвоили максимальный уровень опасности. По официальным данным, в пожаре погибли не менее 159 человек, еще 79 получили ранения. Его назвали самым смертоносным в истории Гонконга с 1948 года.

Власти начали расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и коррупции. Арестованы по меньшей мере 15 человек, включая руководителей строительных и инженерных компаний, участвовавших в проекте.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Гонконг пожар критика блогеры погибшие высотки
