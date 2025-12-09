В Гонконге арестовали блогера за критику властей после пожара в высотках
Суд в Гонконге заключил под стражу политического блогера и активиста Вонг Он-иня (настоящее имя Вонг Квок-нгон) за комментарии о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, унесшем жизни по меньшей мере 159 человек в конце ноября, пишет South China Morning Post (SCMP).
Как отмечает издание, блогер стал первым в Китае человеком, кого привлекли к уголовной ответственности за критику действий властей во время недавней трагедии.
Из обвинительного заключения следует, что в период с 3 января по 6 декабря 2025 года 71-летний Он-инь разместил в YouTube сотни видеороликов с целью разжечь ненависть к центральным и местным властям. Некоторые из видео были посвящены смертоносному пожару в высотках Wang Fuk Court. В них автор обвинил китайское правительство в недостаточных усилиях для спасения людей и ликвидации последствий трагедии.
Следователям предстоит осмотреть 15 цифровых устройств, изъятых у фигуранта, и изучить более 2400 видеороликов из его соцсетей.
3 декабря с блогером встретились представители полиции национальной безопасности. Детали встречи мужчина разгласил в своих соцсетях, чем, как считают силовики, воспрепятствовал расследованию преступлений, связанных с нацбезопасностью. Это стало еще одним обвинением, предъявленным комментатору в суде, добавляет SCMP.
Пожар в одном из высотных зданий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, где проживают 4 тыс. человек, вспыхнул 26 ноября. Через несколько часов возгоранию присвоили максимальный уровень опасности. По официальным данным, в пожаре погибли не менее 159 человек, еще 79 получили ранения. Его назвали самым смертоносным в истории Гонконга с 1948 года.
Власти начали расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и коррупции. Арестованы по меньшей мере 15 человек, включая руководителей строительных и инженерных компаний, участвовавших в проекте.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили