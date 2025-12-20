 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Трамп в шутку присудил себе $1 млрд за нарушения при обыске в своем доме

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме допустил назначение себе от правительства США компенсации в $1 млрд за обыск в его резиденции Мар-а-Лаго в 2022 году. С соответствующим заявлением республиканец выступил на митинге в Северной Каролине, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я настоящим отдаю себе $1 млрд. Вообще-то, может, мне не стоит отдавать это на благотворительность. Может, мне стоит оставить деньги себе», — сказал Трамп.

В ходе выступления перед сторонниками американский лидер напомнил, что подал иск, касающийся действий федеральных властей при обыске, проведенном в Мар-аЛаго в рамках расследования о хранении секретных документов. Трамп ранее неоднократно называл дело политически мотивированным и направленным против него как кандидата в президенты.

Трамп счел обыск в его резиденции рейдом
Политика
Вид на&nbsp;дом&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;после обысков ФБР

Обыски в Мар-а-Лаго прошли в августе 2022 года по инициативе Минюста США. ФБР проверяло, не остались ли у Трампа документы с секретной информацией, вывезенные из Белого дома после окончания его первого президентского срока. В ходе обыска агенты изъяли 11 комплектов документов с грифами секретности, включая «совершенно секретно».

Республиканец называл действия ФБР политически мотивированными и утверждал, что был готов добровольно передать документы. После его победы на президентских выборах 2024 года уголовные производства были прекращены, а в марте 2025 года ФБР вернула изъятые материалы.

В октябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер требует от Минюста компенсацию в размере $230 млн в связи с федеральными расследованиями, в том числе из-за обыска ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США обыск компенсация
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп анонсировал поездку по Флориду на фоне переговоров в Майами
Политика
На вывеску Кеннеди-центра добавили имя Трампа
Общество
Офис Клинтона счел раскрытие файлов Эпштейна смещением фокуса с Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 09:30
Звезды фигурного катания поспорили о «деградации» российских одиночниц Спорт, 09:30
Как работают биржи в новогодние праздники: график-2026 Инвестиции, 09:30
Совладелец «Леонардо» назвал книгу, из-за которой сменил вывеску сети
РАДИО
 Технологии и медиа, 09:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Организаторы винного конкурса в США отказались оценивать вина из России Общество, 09:18
Кто в России покупает бункеры от ядерных ударов. Разговор с разработчиком Общество, 09:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд за нарушения при обыске в своем доме Политика, 09:02
«Заглянуть в сознание». Что изменит решение по делу о квартире ДолинойПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Названы 10 банковских вкладов для россиян со ставкой до 35% Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: «Бегущий человек», Fallout и Алла Пугачева Стиль, 09:00
Аэропорты Иванова и Ярославля закрыли для полетов второй раз за час Общество, 08:59
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30