Общество
0

В Находке ввели режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

В Находке ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральной теплотрассе, сообщила в телеграм-канале администрация Находкинского городского округа. Повреждение произошло в ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивной.

Локальный режим ЧС действует в южной части города. Из-за аварии теплоснабжение отключили более чем в 50 жилых домах и ряде социальных учреждений, без тепла остались свыше 7 тыс. человек. К устранению последствий привлекли пять аварийных бригад КГУП «Примтеплоэнерго». На месте работ организован пункт обогрева и питания для сотрудников.

Как заявил мэр Находки Тимур Магинский, для полного восстановления теплоснабжения потребуется двое суток. По его словам, в первый день проведут ремонт поврежденного участка, во второй — систему заполнят водой, прогреют, запустят котельную и выведут параметры на нормативный уровень.

На фоне морозов до минус 10 градусов для наиболее уязвимых жителей — семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью — организовали пункты временного размещения в гостиницах «Горизонт» в Находке и «Восток» в поселке Врангель.

Согласно кадрам с места происшествия, опубликованным в телеграм-канале прокуратуры Приморского края, в теплосети врезался большегруз.

Как сообщили в полиции Приморья, 54-летний водитель МАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Ist, после чего съехал с проезжей части дороги на линию теплотрассы, повредив ее. Водитель большегруза получил телесные повреждения, водитель иномарки 1986 года рождения не пострадал. Оба водителя были трезвыми.

Плугина Ирина
Находка режим ЧС ДТП теплотрасса

