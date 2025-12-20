В Находке ввели режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

В Находке ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральной теплотрассе, сообщила в телеграм-канале администрация Находкинского городского округа. Повреждение произошло в ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивной.

Локальный режим ЧС действует в южной части города. Из-за аварии теплоснабжение отключили более чем в 50 жилых домах и ряде социальных учреждений, без тепла остались свыше 7 тыс. человек. К устранению последствий привлекли пять аварийных бригад КГУП «Примтеплоэнерго». На месте работ организован пункт обогрева и питания для сотрудников.

Как заявил мэр Находки Тимур Магинский, для полного восстановления теплоснабжения потребуется двое суток. По его словам, в первый день проведут ремонт поврежденного участка, во второй — систему заполнят водой, прогреют, запустят котельную и выведут параметры на нормативный уровень.

На фоне морозов до минус 10 градусов для наиболее уязвимых жителей — семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью — организовали пункты временного размещения в гостиницах «Горизонт» в Находке и «Восток» в поселке Врангель.

Согласно кадрам с места происшествия, опубликованным в телеграм-канале прокуратуры Приморского края, в теплосети врезался большегруз.

Как сообщили в полиции Приморья, 54-летний водитель МАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Ist, после чего съехал с проезжей части дороги на линию теплотрассы, повредив ее. Водитель большегруза получил телесные повреждения, водитель иномарки 1986 года рождения не пострадал. Оба водителя были трезвыми.