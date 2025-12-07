В 1,5 тыс. домов Ангарска ослабили отопление из-за аварии на ТЭЦ
Из-за аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области снизилась температура в батареях 1546 домов, сообщил глава региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.
К ликвидации последствий аварии были привлечены специальные бригады, а также начат ввод резервного котла. По данным Байкальской энергетической компании, на которые сослался губернатор, температура должна вернуться в норму к полуночи.
«Следующий шаг — ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», — добавил Кобзев. Он отметил, что авария на ТЭЦ-9 стала первой за последние годы нештатной ситуацией на генерирующем источнике теплоснабжения Ангарска.
Утром 7 декабря мэр Ангарска Сергей Петров сообщил о введении режима повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ. Он не раскрыл причины инцидента, но уточнил, что из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры в жилых домах.
По его словам, ремонтные работы продлятся до 11 декабря, а до этого времени будет использоваться третий котел. После его ввода в работу температура в подающей линии частично восстановится.
