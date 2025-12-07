В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

Сергей Петров на экстренном совещании из-за аварии на ТЭЦ-9 (Фото: SPetrovAngarsk / Telegram)

В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9. В связи с происшествием в округе ввели режим повышенной готовности, сообщил мэр Сергей Петров.

На предприятии из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры подаваемого в жилье тепла. Мэр не уточнил причин аварии.

По словам главы округа, ремонтные работы продлятся до 11 декабря, до этого времени в работе будут использовать третий котел. «После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется», — написал он.

В октябре из-за сбоя на местной ТЭЦ несколько городов на Сахалине остались без света. Причиной аварии назвали нештатную работу автоматики.

Спустя несколько часов энергоснабжение полностью восстановили.