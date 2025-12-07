В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9. В связи с происшествием в округе ввели режим повышенной готовности, сообщил мэр Сергей Петров.
На предприятии из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры подаваемого в жилье тепла. Мэр не уточнил причин аварии.
По словам главы округа, ремонтные работы продлятся до 11 декабря, до этого времени в работе будут использовать третий котел. «После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется», — написал он.
В октябре из-за сбоя на местной ТЭЦ несколько городов на Сахалине остались без света. Причиной аварии назвали нештатную работу автоматики.
Спустя несколько часов энергоснабжение полностью восстановили.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили