 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

Сергей Петров на экстренном совещании из-за аварии на ТЭЦ-9
Сергей Петров на экстренном совещании из-за аварии на ТЭЦ-9 (Фото: SPetrovAngarsk / Telegram)

В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9. В связи с происшествием в округе ввели режим повышенной готовности, сообщил мэр Сергей Петров.

На предприятии из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры подаваемого в жилье тепла. Мэр не уточнил причин аварии.

По словам главы округа, ремонтные работы продлятся до 11 декабря, до этого времени в работе будут использовать третий котел. «После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется», — написал он.

Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали
Общество

В октябре из-за сбоя на местной ТЭЦ несколько городов на Сахалине остались без света. Причиной аварии назвали нештатную работу автоматики.

Спустя несколько часов энергоснабжение полностью восстановили.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Ангарск Иркутская область ТЭЦ сбои Сергей Петров
Материалы по теме
Хинштейн заявил о попытке атаки ВСУ на ТЭЦ в Курске
Политика
Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали
Общество
В Краматорске пропал свет после пожара на ТЭЦ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 15:44 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 15:44
Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США Политика, 15:58
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 15:58
Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако Общество, 15:57
Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем Политика, 15:52
Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения Общество, 15:51
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише Спорт, 15:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения Общество, 15:35
Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины Политика, 15:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15