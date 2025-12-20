 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Минюст США признал возможную «чрезмерную редактуру» файлов Эпштейна

Минюст США признал, что файлы из дела Эпштейна могли «чрезмерно» отредактировать
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Министерство юстиции США заявило, что затемняет лица всех женщин на фотографиях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, в качестве меры защиты жертв. Ведомство признало, что такой подход можно назвать «чрезмерной редактурой», передает CNN.

В обращении Минюста к федеральному суду говорится, что адвокат по защите конфиденциальности жертв выступает за сокрытие лиц всех женщин на фотографиях с Эпштейном, так как министерство не смогло идентифицировать каждого человека на снимках.

«Такой подход к фотографиям может быть расценен некоторыми как чрезмерная редакция, но министерство считает, что в сжатые сроки он должен сделать ошибку в сторону редактирования, чтобы защитить жертв», — написал в обращении федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон.

Опубликованы новые фото из архива Эпштейна. Кто на них оказался?
Фотогалерея 

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Минюст США обнародовал часть материалов по делу Джеффри Эпштейна 19 декабря. Ранее заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что министерство не сможет опубликовать все файлы к дедлайну. В ноябре президент США Дональд Трамп подписал законопроект, по которому ведомство должно было рассекретить и опубликовать весь массив материалов по делу к 19 декабря.

Некоторый материалы дела опубликовали ранее, в них фигурируют имена Трампа, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона и других известных людей. При этом наличие имени в файлах само по себе не свидетельствует о причастности к преступлениям.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Минюст США Джеффри Эпштейн документы дело

