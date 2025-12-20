 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В МИДе подтвердили переговоры с Таиландом об использовании карт «Мир»

МИД: Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»

Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании туристами карт «Мир». Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются», — сказал Руденко в разговоре с агентством.

В пятницу, 19 декабря, телеграм-канал Shot написал, что российские туристы начали сообщать о начале работы карт «Мир» на Мальдивах. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что у них нет проверенных данных о подключении новых стран к платежной системе «Мир».

Клиентам ВТБ предложили оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду
Финансы
Фото:Ploy Phutpheng / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце ноября Руденко рассказал, что Россия и Индия активизировали обсуждение взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay. Страны также ведут переговоры об интеграции систем мгновенных платежей — российской СБП и индийской UPI.

Карты «Мир» принимают более чем в десяти странах. В девяти из них — Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа — платежная система работает с ограничениями, либо не на всей территории страны. Без ограничений «Мир» действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, на Кубе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Россия Таиланд платежная система "Мир" переговоры туристы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ
Финансы
Россия обсудит с Индией запуск карт «Мир»
Экономика
Посол заявил о переговорах Афганистана с Россией о приеме карт «Мир»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга Политика, 04:45
В МИДе подтвердили переговоры с Таиландом об использовании карт «Мир» Политика, 04:12
FT рассказала о возросшем давлении США на Венесуэлу после захвата танкера Политика, 04:05
Reuters узнало, что Дмитриев вылетел в Майами на встречу с Уиткоффом Политика, 03:46
Сотрудника Елисейского дворца заподозрили в краже фарфора из резиденции Общество, 03:25
WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной Политика, 03:17
Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии Политика, 02:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии Политика, 02:18
В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами Политика, 02:00
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00