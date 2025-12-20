В МИДе подтвердили переговоры с Таиландом об использовании карт «Мир»
Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании туристами карт «Мир». Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
«Переговоры продолжаются», — сказал Руденко в разговоре с агентством.
В пятницу, 19 декабря, телеграм-канал Shot написал, что российские туристы начали сообщать о начале работы карт «Мир» на Мальдивах. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что у них нет проверенных данных о подключении новых стран к платежной системе «Мир».
В конце ноября Руденко рассказал, что Россия и Индия активизировали обсуждение взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay. Страны также ведут переговоры об интеграции систем мгновенных платежей — российской СБП и индийской UPI.
Карты «Мир» принимают более чем в десяти странах. В девяти из них — Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа — платежная система работает с ограничениями, либо не на всей территории страны. Без ограничений «Мир» действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, на Кубе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear