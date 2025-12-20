В МИДе подтвердили переговоры с Таиландом об использовании карт «Мир»

Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании туристами карт «Мир». Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются», — сказал Руденко в разговоре с агентством.

В пятницу, 19 декабря, телеграм-канал Shot написал, что российские туристы начали сообщать о начале работы карт «Мир» на Мальдивах. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что у них нет проверенных данных о подключении новых стран к платежной системе «Мир».

В конце ноября Руденко рассказал, что Россия и Индия активизировали обсуждение взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay. Страны также ведут переговоры об интеграции систем мгновенных платежей — российской СБП и индийской UPI.

Карты «Мир» принимают более чем в десяти странах. В девяти из них — Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа — платежная система работает с ограничениями, либо не на всей территории страны. Без ограничений «Мир» действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, на Кубе.