Россия обсудит с Индией запуск карт «Мир»

Россия и Индия активизировали обсуждение взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay, сообщил «Известиям» замглавы МИД Андрей Руденко.

Эта тема поднималась на встрече президента Владимира Путина с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром 18 ноября и будет вновь рассмотрена в декабре на переговорах на высшем уровне, рассказал замминистра.

На 5 декабря запланирован визит Путина в Индию.

RuPay — индийская национальная платежная система, созданная в качестве альтернативы Visa и Mastercard.

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию <...> Надеемся, что этот (взаимное признание платежных систем. — РБК) и другие вопросы будут решены», — сказал Руденко.

Параллельно страны обсуждают интеграцию систем мгновенных платежей — российской СБП и индийской UPI.

По словам посла в Индии Дениса Алипова, российские банки, работающие в Индии, включая Сбер и ВТБ, уже занимаются вопросами организации трансграничных операций. В перспективе туристы смогут оплачивать покупки картой «Мир» в Индии и картой RuPay в России, а также проводить мгновенные переводы по QR-коду или телефону.

Сейчас россияне могут оплачивать покупки в Индии через электронный кошелек Cheq, который требует регистрации по паспорту и визе и последующей активации через представителя сервиса.

Карта «Мир» действует более чем в десяти странах. В девяти из них — Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа — платежная система работает с ограничениями либо не на всей территории страны.

Без ограничений «Мир» действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В мае платежная система заработала в Иране.