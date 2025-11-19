 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Клиентам ВТБ предложили оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду

Сюжет
Война санкций
Фото: Ploy Phutpheng / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ploy Phutpheng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду в приложении «ВТБ Онлайн». Сервис доступен в более чем 3 тыс. крупных магазинов по всей стране, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ, поступившем в РБК.

Чтобы совершить оплату, достаточно открыть приложение «ВТБ Онлайн» и навести камеру на QR-код, расположенный на чеке или терминале. Платеж будет произведен в рублях, с автоматической конвертацией в местную валюту — вьетнамские донги. При этом комиссии за проведение платежа нет, а лимит одной операции составляет от 10 до 350 тыс. рублей.

«По данным туроператоров, Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму. В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты ВТБ могут сканировать коды в «ВТБ Онлайн» для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Вьетнам стал четвертой страной, где ВТБ внедрил сервис оплаты покупок по QR-коду. Ранее аналогичная возможность была реализована в Киргизии, Таджикистане и Турции.

Проблема с оплатой российскими картами за рубежом возникла в марте 2022 года после ухода Visa и Mastercard из страны. Это заставило российских туристов брать с собой в поездку наличные либо открывать счета в иностранных банках. Карты «Мир» и UnionPay, выпущенные российскими банками, продолжают действовать за границей, однако платежи принимают в немногих странах.

Для решения проблемы российские банки установили собственные POS-терминалы в дружественных странах и запустили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Однако для последнего варианта необходимо согласие местных магазинов, банков и отелей, которые готовы установить QR-коды. Система была реализована в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов: Турция, Мальдивы, ОАЭ и так далее.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Анастасия Бычкова
Вьетнам QR платежи россияне ВТБ
Материалы по теме
Греф рассказал Путину о системе бесконтактных платежей на смену Apple Pay
Общество
В Турции отозвали лицензию у платежной системы Papara
Политика
Беспилотное вождение и платежи: о чем договорились Мишустин и Ли Цян
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02