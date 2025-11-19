Клиентам ВТБ предложили оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду
Российские туристы теперь могут оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду в приложении «ВТБ Онлайн». Сервис доступен в более чем 3 тыс. крупных магазинов по всей стране, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ, поступившем в РБК.
Чтобы совершить оплату, достаточно открыть приложение «ВТБ Онлайн» и навести камеру на QR-код, расположенный на чеке или терминале. Платеж будет произведен в рублях, с автоматической конвертацией в местную валюту — вьетнамские донги. При этом комиссии за проведение платежа нет, а лимит одной операции составляет от 10 до 350 тыс. рублей.
«По данным туроператоров, Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму. В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты ВТБ могут сканировать коды в «ВТБ Онлайн» для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Вьетнам стал четвертой страной, где ВТБ внедрил сервис оплаты покупок по QR-коду. Ранее аналогичная возможность была реализована в Киргизии, Таджикистане и Турции.
Проблема с оплатой российскими картами за рубежом возникла в марте 2022 года после ухода Visa и Mastercard из страны. Это заставило российских туристов брать с собой в поездку наличные либо открывать счета в иностранных банках. Карты «Мир» и UnionPay, выпущенные российскими банками, продолжают действовать за границей, однако платежи принимают в немногих странах.
Для решения проблемы российские банки установили собственные POS-терминалы в дружественных странах и запустили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Однако для последнего варианта необходимо согласие местных магазинов, банков и отелей, которые готовы установить QR-коды. Система была реализована в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов: Турция, Мальдивы, ОАЭ и так далее.
