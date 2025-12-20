Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США

Китайскому ученому Юхуану Сяну предъявили обвинение в контрабанде кишечной палочки в США и даче ложных показаний на этот счет. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель на своей странице в социальной сети X.

«Юхуан Сян, постдокторский исследователь и обладатель визы J-1 из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки (E. coli) в США и предоставлении ложных сведений об этом», — написал Патель.

Виза J-1 в США — временная неиммиграционная виза, которую выдают иностранцам, участвующим в программах обмена в США. Ее предоставляют студентам, научным сотрудникам, преподавателям и другим специалистам.

По словам Пателя, это еще один пример того, как китайский исследователь решил обойти законы США и получил биологические материалы, спрятанные в «посылке китайского происхождения». Глава ФБР отметил, что ведомство не позволит использовать американские институты для незаконной деятельности.

Он призвал учебные и научные заведения США уточнять, что их исследователи знакомы с легальным способом ввоза и вывоза биологических материалов. Патель напомнил, что в Мичигане в ноябре обвинения в контрабанде биологических веществ предъявили трем другим гражданам Китая.

В июне в США задержали аспирантку Чэнсюань Хань за попытку провести в страну чашки Петри с биоматериалом. По версии следствия, в 2024 и 2025 году она отправила четыре посылки, содержавшие биологический материал, которые предназначались для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета.

До этого, в 2024 году, также были арестованы сотрудница лаборатории Мичиганского университета Юньцин Цзянь и ее парень Цзуньюн Лю при попытке провезти образцы опасного грибка, убивающего урожай.